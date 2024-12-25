وذكر المركزي في بيان، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بلغت 16.3 مليار دولار.

تأتي القفزة وسط تحرير سعر صرف الجنيه والقضاء على السوق الموازية اعتبارا من مارس الماضي، الأمر الذي أنهى عمليات التحويلات المالية بعيدا عن القنوات الرسمية.

وأضاف المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وتابع: "ارتفعت التحويلات خلال أكتوبر الماضي بنسبة 68.4 بالمئة لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل 1.7 مليار دولار خلال أكتوبر 2023)".

كما شهدت التحويلات خلال الفترة بين يوليو وأكتوبر 2024، ارتفاعاً بمعدل 80.0 بالمئة لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليارات دولار في الفترة نفسها 2023).

وأدى تحرير الجنيه المصري في مارس، إلى إبرام برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.