وأشارت الشركة التي تبتكر منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتسعى إلى أن تكون منافسا مباشرا لـ"أوبن ايه آي"، مبتكرة برنامج "تشات جي بي تي"، إلى أنّ هذا المبلغ سيُستخدم تحديدا لتعزيز "البنية التحتية المتطورة" للشركة.

في منشور عبر منصة "اكس"، قال رئيس "تسلا" و"سبيس إكس": "إن القدرة الحسابية الكبيرة ضرورية".

وذكرت شركة المملكة القابضة السعودية، في إفصاح للبورصة، الأربعاء، أنها شاركت في جولة التمويل الخاصة بشركة "إكس إيه آي"، بشراء حصة إضافية قيمتها 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).

وترغب الشركة في زيادة قدرة حاسوبها العملاق المخصص للذكاء الاصطناعي "كولوسوس"، عن طريق مضاعفة عدد شرائح الرسوميات التي تصنعها شركة "إنفيديا" الرائدة في القطاع، من مئة ألف إلى مئتي ألف شريحة، وذلك من أجل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مثل "غروك".

أُطلقت شركة "اكي ايه آي" في يوليو 2023، وقد جمعت 6 مليارات دولار في مايو الفائت، فيما تبلغ قيمتها حاليا نحو 50 مليار دولار، بحسب قناة "سي ان بي سي" الأميركية.

وكانت "أوبن ايه آي" أنهت في أكتوبر عملية اكتتاب بقيمة 6.6 مليار دولار. وتُقدّر قيمة الشركة بـ157 مليارا.