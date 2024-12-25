وقالت وزارة الاقتصاد الروسية أيضا إنها تتوقع انخفاض أسعار الغاز، الذي تنتجه غازبروم، خارج أسواق الاتحاد السوفيتي السابق في 2025 إلى 304.4 دولار في المتوسط لكل ألف متر مكعب من الغاز من 328.4 دولار متوقعة هذا العام.

وتواجه الشركة تحديات ناجمة عن انخفاض مبيعات الغاز في أوروبا، ومن المتوقع أيضا أن يتوقف نقله عبر أوكرانيا إلى القارة بمجرد انتهاء سريان اتفاقية العبور الحالية في نهاية العام.

وتكبدت غازبروم خسارة صافية قاربت سبعة مليارات دولار العام الماضي، وهي أول خسارة تمنى بها منذ 1999، بسبب انخفاض المبيعات إلى الاتحاد الأوروبي الذي كان ذات يوم المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة.

وذكرت غازبروم اليوم الثلاثاء أنها تتوقع ارتفاع مبيعاتها من الغاز في 2024 بمقدار 155 مليار روبل (1.5 مليار دولار) إلى 4.6 تريليون روبل وبأن تزيد الأرباح عن 2.8 مليار روبل، وهو أحد أكبر أرباحها الأساسية على الإطلاق، قبل استقطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك.

وأقر مجلس إدارة الشركة برنامجا استثماريا لعام 2025 بقيمة 1.52 تريليون روبل انخفاضا من 1.64 تريليون هذا العام.

وقالت غازبروم إن مجلس الإدارة وافق الشهر الماضي على الأموال المرصودة في الخطة والتي ستخصص بشكل أساسي لتطوير مراكز إنتاج الغاز في شبه جزيرة يامال بشرق روسيا وتوفير الغاز للمنازل.