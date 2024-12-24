وتأتي هذه الشراكة بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى، وتهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد والابتكار، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

سيركز موضوع قمة العام المقبل على "تحفيز التعاون بين القطاعات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية"، حيث سيسلط جدول أعمالها الضوء على تعزيز التعاون بين القطاعات لمواجهة التحديات الناشئة وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.

وقع مذكرة التفاهم كل من جو شدياق، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي سي ميديا، ناشر مجلة "إيكونومي ميدل إيست"، ومحمد المهيري، رئيس الاتصال المؤسسي في ADGM.

ستجمع القمة نخبة من أبرز صانعي القرار في المنطقة، بدءًا من الوزراء وقادة الأعمال وصولاً إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من المؤسسات العالمية الكبرى. وستقدم منصة حيوية لأكثر من 1,500 مندوب للمشاركة في مناقشات ثرية تغطي مجموعة من القطاعات الحيوية، مثل الاقتصاد، المصارف والتمويل، التكنولوجيا، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، الضيافة والسياحة، العقارات، والطاقة.

سيقدم الحدث فرصة لتسليط الضوء على مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في مجالات الأعمال والشركات الناشئة والاستثمارات. من المتوقع أن تجتذب القمة رواد الأعمال وأصحاب الرؤى الاستثمارية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، مما يضمن تنوع المشاركة وتوسيع نطاق الوصول على مستوى عالمي.