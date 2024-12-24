وقالت مبادلة للاستثمار إن "هذا الاستحواذ الاستراتيجي يعزز مكانة مبادلة في قطاعي الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية والصناعات الدوائية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لتأسيس بنية تحتية قوية لقطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية".

وتختص شركة "غلوبال ميديكال سبلاي تشين" التي تأسّست في عام 2015 في خدمات سلسلة التوريد الشاملة للمنتجات الطبية، والتي تشمل عمليات الطلب المتوقعة، والمشتريات، والخدمات اللوجستية، وإدارة المخزون، والتخزين والصيانة.

وتقدم "غلوبال ميديكال سبلاي تشين" خدماتها لما يزيد على 200 مركز طبي في دولة الإمارات، بما في ذلك المستشفيات والعيادات. وتشحن الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات من حوالي 400 مورّد، مما يضمن توافر سلسلة توريد موثوقة تلبي جميع الاحتياجات الطبية الحيوية.

أما شركة "الاتحاد للأدوية"؛ التي تعد أحد أبرز الموزّعين الرائدين لمنتجات الرعاية الصحية الصيدلانية والاستهلاكية في دولة الإمارات، فقد تأسست عام 1987. وتقدّم الشركة من خلال شبكة متكاملة مكونة من أكثر من 40 مورداً رائداً في هذا المجال، خدماتها إلى معظم المستشفيات والصيدليات والمتاجر في دولة الإمارات، وذلك عبر تزويدها بأكثر من ألف منتج. وتدير الشركة أيضاً محفظةً متنوعة تشمل مختلف أنواع الأدوية، بما في ذلك مضادات العدوى وأدوية الربو والسكري والأورام.

وبهذه المناسبة، قال إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: "في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات الدوائية، يزداد الطلب على الخدمات اللوجستية والأدوية المتخصصة، ومن خلال الاستحواذ على حصص في شركتي "غلوبال ميديكال سبلاي تشين" و"الاتحاد للأدوية"، سنتمكن من تأسيس قطاع متكامل للصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية في دولة الإمارات، وسنسعى إلى تعزيز إمكاناته لتشمل سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من الخدمات اللوجستية والتوزيع، وصولاً إلى التصنيع المتخصص".

من جانبها قالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: "يأتي هذا الاستحواذ في إطار النمو الاستراتيجي الذي تعمل مبادلة على تحقيقه، وذلك بعد استحواذ "كيليكس بايو"؛ شركة الأدوية التابعة لمبادلة والمتخصصة في مجال توفير الأدوية العامة المتطورة في الأسواق الناشئة، في وقت سابق على أربعة أصول تابعة لشركة "غلوبال ون هيلث كير القابضة"، قسم الرعاية الصحية في شركة ياس القابضة. وتؤكد هذه الجهود التزام مبادلة بتعزيز قطاعي الرعاية الصحية والأدوية في دولة الإمارات، كجزء من الرؤية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي والتنويع الاقتصادي".

وتعدّ شركة "غلوبال ون هيلث كير القابضة" الذراع المتخصصة بالرعاية الصحية لشركة ياس القابضة، حيث تركز على تعزيز مخرجات الرعاية الصحية، وجودة حياة المرضى من خلال الاستثمار في حلول مبتكرة عبر مجموعة واسعة من قطاعات الرعاية الصحية.