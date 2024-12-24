وبحلول الساعة 0742 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 73.05 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 69.62 دولار للبرميل.

وتوقع محللون لدى إف.جي.إي أن تحوم الأسعار حول المستويات الحالية على المدى القصير "مع انخفاض التداول في أسواق المال خلال موسم العطلات وترقب المتعاملين من أجل رؤية أوضح لمخزونات النفط العالمية في 2024 و2025".

وأضافوا في مذكرة أن التغيرات التي طرأت على العرض والطلب في ديسمبر جاءت متوائمة مع توقعاتهم بعدم تراجع الأسعار لمستويات كبيرة حتى الآن.

وأشار بعض المحللين الآخرين إلى وجود مؤشرات تدفع لتوقعات إيجابية للنفط خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال نيل كروسبي، نائب الرئيس لتحليلات النفط لدى شركة سبارتا كوموديتيز "ينتهي العام بإجماع الوكالات الكبرى على بدء انهيار مخزونات النفط لعام 2025".

وتلقت الأسعار دعما بعد الكشف عن خطة صينية لإصدار سندات خزانة خاصة بثلاثة تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، مع تكثيف بكين إجراءات التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

ورجح كلفن وونج، كبير محللي السوق لدى أواندا أن يوفر ذلك دعما على المدى القريب لخام غرب تكساس الوسيط عند 67 دولارا للبرميل، بحسب ما نقلته رويترز.

ويترقب المتعاملون أيضا الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، والتي أصدرت مجموعة من البيانات الليلة الماضية.