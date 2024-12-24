وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش وسط إغلاق كثير من الأسواق أو عملها لساعات مخفضة عشية عيد الميلاد.

وستمتد الجلسة لنصف يوم فقط في أمستردام وبروكسل وباريس، في حين تُغلق السوق في فرانكفورت وميلانو، وهو ما يبقي حجم التداولات منخفضا خلال اليوم.

وتعافى قطاع السفر والترفيه من بعض الخسائر بصعوده 0.5 بالمئة بعد أن هبط أمس الاثنين. وصعد قطاع الطاقة أيضا 0.5 بالمئة مقتفيا أثر ارتفاع أسعار النفط.

ومن بين الأسهم الفردية، هوى سهم شركة فيستري البريطانية لتشييد المنازل 18 بالمئة إلى قاع المؤشر بعد إصدارها ثالث تحذير بشأن أرباحها في العام المالي 2024 عازية ذلك إلى حالات تأخير في إكمال مشروعات ومعاملات كانت متوقعة بحلول نهاية العام.