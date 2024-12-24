وتقدمت الشركة على إنفيديا ومايكروسوفت في السباق نحو تلك القيمة الضخمة بفضل قفزة بنحو 16 بالمئة في سعر سهمها منذ أوائل نوفمبر، لتضيف نحو 500 مليار دولار إلى قيمتها السوقية.

ويعكس ارتفاع سهم أبل "حماس المستثمرين للذكاء الاصطناعي وتوقع أنه سيؤدي إلى دورة فائقة من تحديثات آيفون"، وذلك وفقا لتوم فورت، المحلل في مجموعة ماكسيم التي تصنف السهم عند "احتفاظ"، وفا لما نقلته رويترز.

وتقدر القيمة السوقية لشركة أبل وفقا لسعر أحدث إغلاق بنحو 3.85 تريليون دولار، وهي قيمة ضخمة تتخطى القيمة الإجمالية لسوقي الأسهم الرئيسيتين في ألمانيا وسويسرا مجتمعتين.