بحلول الساعة 0307 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2616.13 دولار للأونصة، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2629.80 دولار.

ومن المرجح أن تنخفض أحجام التداول مع قرب نهاية العام.

ويركز المستثمرون حاليا على مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في عام 2025. وواصل البنك المركزي الأميركي التخفيضات في ديسمبر بعد فترة رفع خلالها أسعار الفائدة بشكل حاد لكنه أشار إلى تخفيضات أقل في العام المقبل.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي حين هدأت بيانات تضخم أميركية صدرت يوم الجمعة بعض المخاوف بشأن وتيرة الخفض في العام المقبل، فإن الأسواق لا تزال تتوقع تيسيرا نقديا بنحو 35 نقطة أساس فقط لعام 2025.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا إن الشيء التالي الذي ستترقبه السوق هو سياسة دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية ورد فعل الشركاء التجاريين المستهدفين عليها.

وأضاف "أعتقد أن الرسوم التجارية هي واحدة من أساليب التفاوض، وإذا لم يرغب الشركاء التجاريون في سياسات الترغيب أو الترهيب، فقد ينتقمون بأشكال أخرى من العقوبات ضد المنتجات الأميركية مما قد يتسبب في تقلبات في السوق ويؤدي إلى ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن".

وارتفع الذهب لمستويات قياسية عدة مرات هذا العام وزاد بنحو 27 بالمئة حتى الآن ليسجل أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، مدفوعا بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية وتيسير السياسة النقدية من قبل البنوك الكبرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.68 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 934.51 دولار. لكن البلاتين انخفض 0.1 بالمئة إلى 938 دولارا.