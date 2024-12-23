ومن جهته قال وزير المالية سيرجي مارتشنكو إن إجمالي ما تلقته أوكرانيا من صندوق النقد الدولي منذ بداية هذا العام بلغ 5.4 مليار دولار.

وتعتمد كييف بشكل كبير على المساعدات المالية الخارجية لتغطية النفقات الاجتماعية ودعم الاقتصاد، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الأوكراني محاربة القوات الروسية بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على شن موسكو عملياتها العسكرية واسعة النطاق لجارتها في فبراير 2022.

وتخصص أوكرانيا إيراداتها للإنفاق على الأمن والدفاع.