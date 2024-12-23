وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش وسط القليل من التطورات المرتقبة وتوقعات بأحجام تداول منخفضة قبل عطلة عيد الميلاد.

وكان قطاع السفر والترفيه وكذلك قطاع وسائل الإعلام الأسوأ أداء ونزلا 1.4 و0.8 بالمئة على التوالي.

وقفز سهم نوفو نورديسك 6.3 بالمئة مما ساعد المؤشر الفرعي للرعاية الصحية على الصعود بنحو واحد في المئة. يأتي هذا بعد أن أدت النتائج المخيبة للآمال التي أعلنت عنها شركة الأدوية بشأن عقارها التجريبي لعلاج السمنة (كاجريسيما) إلى شطب نحو 125 مليار دولار من قيمتها السوقية يوم الجمعة.

وبشكل منفصل، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على عقار (ألهيمو) الذي تنتجه نوفو نورديسك لعلاج الاعتلالات الخثرية.

وتراجع سهم فولكسفاجن 0.4 بالمئة ومحا المكاسب المبكرة التي جاءت على خلفية توصل شركة تصنيع السيارات إلى اتفاق مع النقابات بعد أشهر من المحادثات.

في غضون ذلك، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن منطقة اليورو "تقترب للغاية" من الوصول إلى معدل التضخم المستهدف في الأجل المتوسط البالغ اثنين بالمئة.