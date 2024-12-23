قالت شركتا هوندا ونيسان، الاثنين، إنهما اتفقتا على دراسة إمكانية الاندماج وتأسيس شركة قابضة مشتركة، وهو ما من شأنه‭‭‭ ‬‬‬تكوين ثالث أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم ويشير إلى تحول هائل في صناعة تشهد تطورات ضخمة.