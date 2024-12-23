ومن المتوقع أن تعلن هوندا ونيسان، الاثنين، عن بدء محادثات لدمج الأعمال، حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر لوكالة رويترز.

وتكابد شركتا صناعة السيارات من أجل البقاء في ظل التغير السريع في القطاع.

وقال غصن في مؤتمر صحفي اليوم "من منظور يتعلق بالصناعة، هناك ازدواجية في كل شيء" بين الشركتين، مضيفا أن التكامل ضروري في الاندماج لكن لا يوجد أي تكامل بين هوندا ونيسان.

وأضاف عبر الإنترنت من لبنان حيث يقيم حاليا "إذا حدث هذا الاندماج.. فإنني شخصيا لا أعتقد أنه سيكون ناجحا".

والاندماج المحتمل بين هوندا، ثاني أكبر شركة سيارات في اليابان، ونيسان، ثالث أكبر شركة في البلاد، قد يؤدي إلى إنشاء ثالث أكبر مجموعة سيارات في العالم من حيث مبيعات المركبات بعد تويوتا وفولكسفاجن، بإنتاج يصل إلى 7.4 مليون مركبة سنويا.

وفي مارس الماضي، اتفقت الشركتان على شراكة استراتيجية للتعاون في تطوير المركبات الكهربائية، لكن نيسان واجهت مشاكل مالية واستراتيجية في الأشهر القليلة الماضية دفعتها إلى تعزيز التعاون مع منافستها الأكبر هوندا.