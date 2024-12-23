وقالت الصحيفة إن التخفيض سيطبق على مكافآت مايو، مما يؤدي إلى خفض الأجور عشرة بالمئة في عامي 2025 و2026 لعدد أربعة آلاف مدير. وأضافت أنه في السنوات الثلاث التالية، ستنخفض أجورهم ثمانية وستة وخمسة بالمئة على الترتيب.

وأعلنت فولكسفاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، الجمعة، عن تغييرات شاملة لعملياتها في ألمانيا، ومنها التخطيط لتسريح أكثر من 35 ألف موظف وتخفيضات حادة في الطاقة الإنتاجية ضمن الصفقة التي جرى التوصل إليها مع النقابات بعد أيام من محادثات شاقة.

ويهدف الاتفاق إلى تجنب الإضرابات الجماعية في الشركة، التي سلطت مشاكلها الضوء على تباطؤ أوسع نطاقا في الصناعة الألمانية.