وقالت جمعية الرسوم المتحركة في اليابان في تقرير لها، إن إيرادات القطاع لهذا العام بلغت نحو 3.3 تريليون ين، وهو أكبر من الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2022 بأكثر من 14 بالمئة.

وكان 2022 هو المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم مستوى 3 تريليونات ين.

وأوضحت، أن المبيعات في الخارج، بما في ذلك عقود التوزيع والسلع ذات الصلة، تصدرت فئات الأرباح، وبلغ المبلغ الإجمالي نحو 11 مليار دولار، بزيادة 18 بالمئة عن العام السابق.

كما ارتفعت مبيعات التوزيع عبر الإنترنت بنسبة 50 بالمئة على أساس سنوي إلى نحو 1.6 مليار دولار.

وأشارت إلى أن مبيعات السلع المتصلة بالرسوم المتحركة بلغت نحو 4.5 مليار دولار، في حين بلغت الإيرادات من عروض الترفيه الحية نحو 700 مليون دولار.