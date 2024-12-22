وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، تعتبر الصفقة بمثابة ضربة لشركة "إيرباص"، والتي كانت في السابق الخيار المفضل لشركة الطيران التركية منخفضة التكلفة.

وقالت "بوينغ" في بيان إن "بيغاسوس" التركية تقدمت بطلب لشراء 100 طائرة من طراز "737 ماكس 10"، على أن تبدأ في استلامها بحلول عام 2028.

وأضافت أن لدى "بيغاسوس" الخيار لشراء 100 طائرة أخرى.

وتعد هذه الطلبية الأكبر في تاريخ شركة "بيغاسوس"، كما تمثل أيضا فوزا مهما لشركة بوينغ، والتي تعمل على التغلب على تداعيات الإضراب المطول التي شهدته الشركة في الولايات المتحدة، فضلا عن تبعات الحوادث التي وقعت خلال العام.