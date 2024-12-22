وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أن استخدام جميع الخدمات الصحية التي شملها المسح في ألمانيا كان أعلى من المتوسط ​​في دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المسح، كانت النساء والأشخاص في الفئات العمرية الكبيرة على وجه الخصوص أكثر استخداما للخدمات الصحية، باستثناء الخدمات الداخلية في المستشفيات وتنظير القولون، حيث لا توجد فروق بين الجنسين.

ووفقا للمعهد، فإن الاستثناء الوحيد بين الفئات العمرية هو أن خدمات الطب النفسي والعلاج النفسي وكذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية يتم استخدامها بصورة أكبر من قبل الشباب.

وأشار المعهد إلى أنه يتم استخدام الخدمات الطبية المتخصصة وخدمات طب الأسنان بصورة أكبر من قبل الفئات صاحبة التعليم العالي، في حين يتم استخدام خدمات الطب النفسي والعلاج النفسي وكذلك الخدمات الداخلية في المستشفيات والأدوية الموصوفة طبيا بصورة أكبر من قبل الفئات ذات التعليم المنخفض.

وأظهر المسح أيضا أن أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسكري تظهر بمعدل أعلى من المتوسط ​​في ألمانيا.

ومع ذلك، فإن تقييم المرضى الألمان لصحتهم جاء أفضل من متوسط تقييم أقرانهم في دول الاتحاد الأوروبي.

وشمل المسح السكاني على مستوى الاتحاد الأوروبي بيانات عن الحالة الصحية والرعاية الصحية والعوامل المؤثرة على الصحة والوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان في الدول الأعضاء.

ووفقا لبيانات المعهد، يمكن الآن تطوير استراتيجيات وطنية بمساعدة هذه البيانات لمواجهة تحديات السياسة الصحية.

وجاء في بيان للمعهد: "المعلومات الصحية المتاحة في جميع أنحاء أوروبا يمكن أن تدعم البحث عن نماذج جيدة للتدابير والتدخلات في البلدان الأوروبية".

وأوضح المعهد على سبيل المثال أن التفاوتات التعليمية الملحوظة على مستوى أوروبا تشير إلى حاجة كبيرة لتعزيز تكافؤ الفرص الصحية.