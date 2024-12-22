وكشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، الأحد، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين قد سجل ارتفاعا بمقدار 2.36 بالمئة مقارنة مع نوفمبر من العام 2023.

وكان التضخم قد ارتفع إلى 2.44 بالمئة على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي.

وعلى أساس شهري، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعا بمقدار 0.15 بالمئة في نوفمبر الماضي.

وبحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء، فقد سجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0.59 بالمئة على أساس شهري، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز واللحوم والدواجن، وغيرها.

كما سجلت أسعار مجموعة الكساء وملبوسات القدم ارتفاعا بنسبة 0.42 بالمئة.

في المقابل، استقرت أسعار مجموعة خدمات المسكن في نوفمبر الماضي، كما استقرت أسعار مجموعة التبغ والسجائر.