وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 2.4 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما يقل قليلا عن تقديرات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم عند 2.5 بالمئة.

تحركات الأسهم

خلال الأسبوع الماضي، تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.25 بالمئة، ليواصل تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي إلى مستوى 42,840.26 نقطة

وسجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تراجعا أسبوعيا بنسبة 2 بالمئة، ليواصل المؤشر القياسي انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي، ويصل إلى مستوى 5,930.85 نقطة.

وأنهى المؤشر "ناسداك" المركب سلسلة مكاسب أسبوعية استمرت 4 أسابيع، بعدما تراجع مؤشر التكنولوجيا منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.8 بالمئة، ليتراجع إلى مستوى 19,572.60 نقطة.