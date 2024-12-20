وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.20 بالمئة مقابل ست عملات رئيسية أخرى إلى 108.2.

ولكنه صعد في وقت سابق من اليوم إلى أعلى مستوى في عامين عند 108.54.

وانتعشت العملات بوجه عام بعد ارتفاع واسع النطاق للدولار الأميركي دفعها إلى مستويات منخفضة للغاية،إذ هبط الوون الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوى في 15 عاما، وتراجع الدولار الكندي إلى أضعف مستوى له في أكثر من أربع سنوات، ونزل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياتهما في عامين.

لكن هذا لم يمنع اليورو من تسجيل أدنى مستوى في شهر عند 1.03435 دولار اليوم الجمعة.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يشتري النفط والغاز الأميركيين لتعويض العجز التجاري "الهائل" مع أكبر اقتصاد في العالم، وإلا فسيواجه رسوما جمركية.

وعوضت العملة الموحدة خسائرها بسرعة مقابل الدولار وسجلت في أحدث تعاملات ارتفاعا 0.16 بالمئة عند 1.038 دولار.

في غضون ذلك، يلُوح إغلاق للحكومة الأميركية في الأفق بعد فشل إقرار مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه ترامب في مجلس النواب أمس الخميس.

ومن المقرر أن ينتهي أجل التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة.

وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، فستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن قطاعات واسعة.

وتراجع الين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 157.93 مقابل الدولار اليوم، إذ لا يزال تحت ضغط بعد إحجام بنك اليابان عن زيادة أسعار الفائدة.

وعوضت العملة اليابانية بعض خسائرها في وقت لاحق وجرى تداولها عند 156.66 مقابل الدولار بارتفاع 0.5 بالمئة بعد أن قال مسؤولون ماليون يابانيون كبار إن الحكومة "قلقة" بشأن التحركات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي ومستعدة للتدخل إذا اعتبرت المضاربات مفرطة.

وأبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس ولم يدل محافظه بأي تصريحات تذكر بشأن الموعد الذي قد يرفع فيه تكاليف الاقتراض، وذلك بعد يوم واحد فقط من تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

ونزل الجنيه الإسترليني في وقت سابق إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.2475 دولار لكنه استقر في أحدث تعاملات عند 1.2499 دولار.

وصوت صناع السياسات في بنك إنجلترا المركزي أمس الخميس بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وهو انقسام أكبر مما توقعه خبراء الاقتصاد، وسط اختلاف المسؤولين حول كيفية الاستجابة لتباطؤ الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من ضغوط التضخم.

هيمنة الدولار

من المتوقع أن يختتم الدولار الأسبوع على ارتفاع بنسبة واحد بالمئة مقابل سلة من العملات، مدعوما بتوقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول. وتضع الأسواق الآن في الحسبان تخفيضات تقل عن 40 نقطة أساس لعام 2025.

وينصب التركيز الآن على صدور بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الجمعة، وهي مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، وذلك بحثا عن المزيد من الإشارات عن آفاق الاقتصاد الأميركي.

وكافح الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي للبقاء بعيدا عن أدنى مستوياتهما في عامين اليوم الجمعة، مع استقرار الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات عند 0.6238 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.18 بالمئة إلى 0.5641 دولار. وتتجه عملتا أستراليا ونيوزيلندا إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمئة.