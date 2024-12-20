وأصبحت إمدادات الطاقة الروسية محل تركيز متزايد، في الوقت الذي تنتهي فيه اتفاقية بين موسكو وكييف لعبور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية في 31 ديسمبر. ويتم من خلال هذا الطريق توريد حوالي نصف الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال بوتين، الخميس، إن من الواضح الآن أنه لن تكون هناك اتفاقية عبور جديدة مع كييف لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، ولكن روسيا ستجد طريقة للتعامل مع ذلك.

وما زال من غير الواضح ما إذا كان قرار الرئيس الروسي سيسهل المدفوعات.

وقال بنك غازبروم في بيان "بموجب المرسوم، يمكن لمشتري الغاز دفع ثمن الغاز بالروبل إلى حساب جازبروم في البنوك الروسية حتى الأول من أبريل 2025".