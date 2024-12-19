وقالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث كان مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي وارتفاع الصادرات، إذ استمر الأداء القوي على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة.

وبحسب البيانات، فقد ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة، والذي يمثل نحو ثُلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، بمعدل 3.7 بالمئة، وهي الوتيرة الأسرع منذ الربع الأول من عام 2023، في زيادة عن التقديرات السابقة عند 3.5 بالمئة.

كما ارتفعت الصادرات بنسبة 9.6 بالمئة في القراءة الأخيرة، في حين نما الاستثمار التجاري بنسبة 0.8 بالمئة، وتوسع الاستثمار في المُعدات بنسبة 10.8 بالمئة.