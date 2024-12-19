وكانت الشركة قد وقعت اتفاقا مع الحكومة العراقية في أغسطس لتطوير واستكشاف حقل كركوك النفطي في شمال البلاد، والذي سيشمل أيضا بناء محطات للكهرباء وللطاقة الشمسية.

وقالت مصادر لرويترز إن من المتوقع أن تتضمن الاتفاقات الجديدة نموذجا أكثر سخاء لتقاسم الأرباح، على عكس العقود القديمة التي تقدم للشركات الأجنبية هوامش ضئيلة للغاية.

ولدى العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، القدرة على إنتاج نحو خمسة ملايين برميل يوميا.

وكانت شركة "بي.بي" جزءا في كونسورتيوم من شركات نفط قامت بأنشطة استكشافية في كركوك في عشرينيات القرن العشرين.

وتشير تقديرات شركة "بي.بي" إلى أن حقل كركوك يحتوي على نحو 9 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.

وقال وليام لين نائب الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي في بيان "توقيع اليوم يمثل خطوة مهمة".

وقالت الشركة إن المفاوضات من المتوقع أن تكتمل في أوائل عام 2025.

وتمتلك الشركة حصة 50 بالمئة في مشروع مشترك لتشغيل حقل الرميلة النفطي العملاق في جنوب العراق، حيث تعمل منذ قرن.