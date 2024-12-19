وأفاد صندوق الأوبك في بيان، الخميس، أن القرض يساعد برنامج الجبل الأسود للتنمية المالية المستدامة والمرنة.

كما يساعد القرض في دعم العمل المناخي وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات والغابات والطاقة المتجددة.

وأشار الصندوق إلى أن القرض المقدم يتوافق مع أهداف الجبل الأسود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتزاماتها المناخية بموجب اتفاق باريس.

وقال الدكتور عبد الحميد خليفة مدير عام صندوق أوبك إن اتفاقية القرض تمثل أول شراكة مع الجبل الأسود، لدعم الإصلاحات ومعالجة التحديات المالية وتساعد في تحقيق الانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارا واستدامة.