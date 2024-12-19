وتوصلت مجموعة فريدكين، التي تملك أيضا نادي روما الإيطالي، إلى اتفاق بشأن شروط البيع في سبتمبر الماضي.

وقال مارك واتس، الرئيس التنفيذي الجديد لإيفرتون، عبر موقع النادي على الإنترنت "يمثل اليوم مناسبة بالغة الأهمية ومليئة بالفخر لمجموعة فريدكين إذ أصبحنا حراسا لهذا النادي الكروي الشهير".

"نحن ملتزمون بقيادة إيفرتون إلى عصر جديد ومثير سواء على أرض الملعب أو خارجه".

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن مجلس إدارتها صادق على استحواذ مجموعة فريدكين على 98.8 بالمئة من أسهم إيفرتون بعد اكتمال اختبار الملاك والمديرين لفرق المسابقة.

وسيرحب مشجعو إيفرتون بهذه الأنباء التي تعني بأن الفترة المضطربة التي قضاها موشيري في رئاسة النادي وصلت إلى نهايتها، ويأملون في أن يتمكن ملاك النادي الجدد في تكساس من إحداث تحسن في أحوال الفريق الذي يستعد للانتقال إلى ملعب جديد.

اشترى موشيري، المساهم السابق في أرسنال، حصة 49.9 بالمئة في إيفرتون في عام 2016 وبحلول يناير 2022 زاد حصته إلى 94.1 بالمئة من خلال ضخ رأس مال قدره مئة مليون جنيه إسترليني (126.42 مليون دولار).

وفي العام الماضي، قال صندوق الاستثمار 777 بارتنرز، ومقره ميامي، إنه وقع اتفاقا مع موشيري لشراء حصة الأغلبية في النادي في صفقة قيل إن قيمتها تجاوزت 550 مليون جنيه إسترليني.

لكن الصفقة تأخرت بسبب فشل 777 بارتنرز في تلبية الشروط الضرورية التي حددتها رابطة الدوري الممتاز لاستكمال عملية الشراء، وفشلت الصفقة في يونيو عندما انتهت صلاحية اتفاقية الاستحواذ.

وكان إيفرتون على حافة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي بعد خصم نقاط من رصيده مرتين بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن الفريق أنهى الموسم في المركز 15 بعد فوزه بخمس من آخر ثماني مباريات لضمان البقاء في دوري الأضواء.

ويحتل الفريق هذا الموسم المركز 16 بعد 15 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال دان فريدكين رئيس المجموعة في بيان إنه فخور للغاية بإكمال عملية شراء إيفرتون الذي فاز بتسعة ألقاب في الدوري بالإضافة إلى خمسة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي وكان في الدوري الممتاز منذ عام 1954.

وأضاف "إيفرتون يمثل إرثا مليئا بالفخر، ونشعر بالفخر لأننا سنصبح أوصياء على هذه المؤسسة العظيمة".

"نحن ملتزمون بشدة بتكريم هذا الإرث مع المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع والاقتصاد وشعب هذه المدينة الرائعة".

ويواجه إيفرتون بقيادة مدربه شون دايك فريق تشيلسي صاحب المركز الثاني على ملعب جوديسون بارك يوم الأحد المقبل.