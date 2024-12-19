وهبط الين وسط توقعات واسعة النطاق في السوق بأن البنك المركزي سيؤجل تشديد السياسة النقدية إلى يناير أو مارس، وانخفضت العملة اليابانية بنحو 0.14 بالمئة إلى 155.035 ين للدولار بحلول الساعة 0634 بتوقيت غرينتش.

وأنهى المؤشر نيكي تعاملات اليوم على انخفاض 0.69 بالمئة عند 38813.58 نقطة بعد أن أنهى الجلسة الصباحية منخفضا 0.96 بالمئة. وجاء إعلان بنك اليابان خلال فترة الاستراحة في التداول.

كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا التعاملات اليوم منخفضا 0.22 بالمئة بعد أن تراجع 0.49 بالمئة خلال استراحة الغداء.

وتخلت عوائد السندات الحكومية اليابانية عن مستويات مرتفعة سجلتها مبكرا لتصل بالنسبة لسندات أجل 10 سنوات إلى 1.08 بالمئة، بارتفاع نقطتي أساس عن مستوى إغلاق أمس الأربعاء، بعد أن استهلت اليوم عند 1.095 بالمئة.

وجاء ارتفاع العائدات اليابانية اليوم على أثر ارتفاع حاد في نظيراتها الأميركية أمس الأربعاء، عندما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية مثلما كان متوقعا، لكنه أشار إلى وتيرة أبطأ للتيسير النقدي في العام المقبل.

وأدى تلويح البنك المركزي الأميركي بإبطاء التيسير النقدي إلى انخفاض الأسهم الأميركية، وهو ما أثر على الأسهم اليابانية عند الفتح.

وسجل قطاع العقارات الياباني، الحساس لأسعار الفائدة، أسوأ أداء على المؤشر نيكي أما القطاع المالي فهو الوحيد الذي ارتفع.

ومن بين أبرز خسائر الأسهم، هبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 4.3 بالمئة.

وأنهى سهم نيسان موتور جلسة متقلبة مرتفعا 6.5 بالمئة ليسجل أكبر المكاسب على المؤشر نيكي بعد أن ذكر تقرير إعلامي محلي أن محادثات اندماج مع شركة هوندا قد تبدأ يوم الاثنين، وانخفض سهم هوندا اثنين بالمئة.