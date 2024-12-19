وبعد انتهاء فترة القبول الإضافية في 16 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم التي تم الاستحواذ عليها وشرائها من قبل "XRG" ما نسبته 91.32 بالمئة من إجمالي أسهم "كوفيسترو".

ووفقاً لذلك، ستصبح "XRG"، المساهم الجديد المالك لحصة الأغلبية في أسهم "كوفيسترو"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة. ويخضع استكمال الصفقة للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

وذكر البيان أن إعلان اليوم يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية "XRG" الطموحة للنمو والتوسع دولياً والتي تهدف من خلالها إلى أن تصبح ضمن أفضل خمس شركات عالمية في مجال الكيماويات، وتحقيق أقصى استفادة من فرص النمو الجديدة.

وفي بيان مشترك صدر يوم 7 نوفمبر 2024، أوصى كل من مجلس الإدارة ومجلس الإشراف في "كوفيسترو"، مساهمي الشركة بقبول عرض الاستحواذ.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG": "يسرُّنا حصول عرض الاستحواذ الطوعي العام الذي قدمته XRG على موافقة غالبية مساهمي شركة كوفيسترو، ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة باعتباره أول استثمار نوعي كبير لشركة "XRG" في مجال الكيماويات، ويدعم تحقيق طموحها بأن تصبح ضمن أفضل خمس شركات عالمية في مجال الكيماويات، ويعزز جهودها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيماوية، ومساعيها لتحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الدائري".

وأضاف: "باعتبارها مستثمراً استراتيجياً يركز على تنفيذ استثمارات نوعية تحقق قيمة اقتصادية طويلة الأمد، تلتزم ’XRG‘ باستراتيجية ’المستقبل المستدام‘ لشركة ’كوفيسترو‘ التي نتطلع إلى العمل مع مجلس إدارتها وكوادرها لتعزيز وزيادة القيمة لجميع الأطراف المعنية والاستفادة من فرص النمو الجديدة".

يذكر أن نجاح عرض الاستحواذ لا يزال خاضعاً لاستيفاء شروط الجهات التنظيمية المتبقية، بما في ذلك سلطات الرقابة على عمليات الاندماج، والاستثمارات الأجنبية، وتصاريح تنظيم الدعم الأجنبي للاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع إكمال الصفقة في النصف الثاني من عام 2025، بحسب البيان.

وتهدف هذه الصفقة بشكل أساسي إلى ترسيخ مكانة "كوفيسترو" ضمن الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة لقطاعي "المواد عالية الأداء" و"الحلول والمواد المتخصصة". ووفقاً للاتفاقية الاستثمارية، التزمت "XRG" بدعم "كوفيسترو" بشكل كامل في تنفيذ استراتيجيتها "المستقبل المستدام" لمواصلة تطورها الاستراتيجي. ويعد الاستحواذ على "كوفيسترو" خطوة أساسية لتحقيق أهداف "XRG" في النمو والتوسع والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وخفض الانبعاثات.