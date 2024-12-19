ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0701 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 70.19 دولار.

ومحا التراجع معظم المكاسب التي سجلتها عقود الخامين القياسيين أمس الأربعاء، عندما ارتفعت الأسعار عند التسوية عقب انخفاض مخزونات الخام الأميركية وخفض البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا.

وانخفضت الأسعار بعد أن أصدر رؤساء بنوك مركزية بالولايات المتحدة توقعات تشير إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين في عام 2025 بسبب مخاوف تتعلق بارتفاع التضخم. وهذا أقل بنصف نقطة مئوية مما توقعوه في سبتمبر.

وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل تكاليف الاقتراض، مما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.