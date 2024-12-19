وقال باول في مؤتمر صحفي عقب أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي حيث خفض صناع السياسات أسعار الفائدة كما كان متوقعا بينما أشاروا إلى مسار ليس واضحا بما يكفي للسياسة النقدية في الأشهر المقبلة "لا يُسمح لنا بامتلاك بيتكوين".

وفيما يتعلق بالمسائل القانونية المحيطة بامتلاك عملة بيتكوين، قال باول "هذا نوع من الأمور ينظر فيها الكونغرس، لكننا لا نتطلع لتغيير قانوني في مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

وكان باول يتحدث عن احتمال مشاركة البنك المركزي في فكرة بناء الحكومة ما يسمى باحتياطي استراتيجي من بيتكوين بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.

ونتيجة تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، انخفضت قيمة بتكوين بعد ارتفاعها الهائل منذ الانتخابات.