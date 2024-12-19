وأصدر الاحتياطي الفيدرالي توقعات جديدة تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين في العام المقبل وسط ارتفاع التضخم.

تحركات الأسعار

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة إلى 2606.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 19:56 بتوقيت غرينتش في أدنى مستوى منذ 18 نوفمبر.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2653.30 دولار.

وبعد توقعات الاحتياطي الفيدرالي، واصل الدولار مكاسبه، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين وصل العائد على أذون الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

وقال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأميركي إن صناع السياسات في البنك يريدون رؤية تقدم أكبر في خفض التضخم أثناء النظر إلى مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

وسيترقب المتعاملون الآن بيانات رئيسية عن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في الأيام القليلة المقبلة وقد يكون لها تأثير أكبر في صياغة السياسات النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 29.83 دولار للأونصة.

وانخفض البلاتين 1.8 بالمئة إلى 922 دولارا، وتراجع البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 910.94 دولار.