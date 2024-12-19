وخفض الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 4.25 إلى 4.50 بالمئة، كما أشار مسؤولو البنك إلى أنهم سيوقفون على الأرجح خفض أسعار الفائدة العام المقبل في ظل استقرار سوق العمل والتضخم.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 6.1 نقطة أساس إلى 4.446 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

وارتفع الدولار 0.72 بالمئة إلى 0.89895 فرنك سويسري في تعاملات متقلبة.

وانخفض اليورو 0.88 بالمئة إلى 1.0397 دولار.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة 0.83 بالمئة إلى مستوى 107.82، مسجلا أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع.