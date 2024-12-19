وفقد مؤشر "داو جونز" الصناعي نحو 423 نقطة بعد قرار الفيدرالي، أو 0.9 بالمئة، ليتجه صوب تسجيل أسوأ سلسلة خسائر تستمل لـ11 يومًا هي الأولى في عام 1974.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.1 بالمئة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.3 بالمئة.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 بالمئة و 4.5 بالمئة، في خطوة تتماشى مع التوقعات.

ومع ذلك، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لن يخفض أسعار الفائدة إلا مرتين في عام 2025، وهو أقل من التخفيضات الأربعة الواردة في توقعاته السابقة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة يسمح له "بتوخي المزيد من الحذر بينما نفكر في المزيد من التعديلات على سعر الفائدة".