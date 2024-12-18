وقرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5 بالمئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50 بالمئة.

ويأتي هذا القرار اتساقًا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي وذلك في سياق التطورات العالمية، بحسب بيان المركزي

وقرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس من 4.65 بالمئة، إلى 4.40 بالمئة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 19 ديسمبر​.

كما أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.25 بالمئة إلى 5 بالمئة اعتبارا من تاريخ 19 ديسمبر 2024.

وبحسب بيان المركزي، فإن القرار يأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.

من جانبه، أعلن مصرف قطر المركزي خفض أسعار الفائدة الحالية للمصرف، والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء.

وخفض المركزي القطري سعر فائدة الإيداع بمقدار 30 نقطة أساس ليصبح 4.60 بالمئة، وقرر خفض سعار فائدة الإقراض بمقدار 30 نقطة أساس، ليصبح 5.10 بالمئة.

كما خفض المركزي القطري سعر إعادة الشراء بمقدار 30 نقطة أساس، ليصبح 4.85 بالمئة.