وقررت لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.

وقالت لجنة السوق المفتوحة في البنك المركزي، والتي تحدد أسعار الفائدة، في أحدث بيان لها حول السياسة النقدية: "استمر النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية مع استمرار انخفاض معدل بطالة وبقاء التضخم مرتفعا إلى حد ما".

وفي إشارات جديدة لتوقف محتمل في خفض أسعار الفائدة بدءا من الاجتماع التالي المقرر في 28 و29 يناير، قالت اللجنة: "بالنظر إلى مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المحدثة، وتوازن المخاطر".

وقالت لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي إنه من المتوقع أن يتم خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام القادم.

ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الآن خفضين آخرين فقط في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة بحلول نهاية عام 2025.

ويقل هذا بنصف نقطة مئوية عن الخفض الذي كان المسؤولون يتوقعونه حتى سبتمبر للعام المقبل، مع ارتفاع توقعات مجلس الاحتياطي للتضخم للعام الأول من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة من 2.1 بالمئة في توقعاتهم السابقة إلى 2.5 بالمئة حاليا، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الجاري إلى 2.5 بالمئة، كما خفض توقعاته لمعدلات البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم إلى 4.2 بالمئة في 2024.

وهذه هي المرة الثانية والأخيرة في 2024 التي يخفض فيها الفيدرالي الفائدة بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي.

وفي نوفمبر، خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة.