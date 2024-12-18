تحركات الأسعار

صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة عند الإغلاق لينهي سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام مع ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا 1.1 بالمئة.

وزاد سهم رينو 5.2 بالمئة ليقود مكاسب المؤشر بعد أن قالت مصادر لرويترز إن شركتي هوندا ونيسان تجريان محادثات لتوطيد العلاقات بما يشمل الاندماج المحتمل.

وتعد رينو أكبر مساهم في نيسان وقالت إنها منفتحة من حيث المبدأ على إبرام صفقة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، فيما يصفه بعض المراقبين بأنه خفض حذر، ومن المقرر الإعلان عنه بالتزامن مع توقعات صناع السياسات لأسعار الفائدة ونظرتهم المستقبلية للاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى لها في عدة أسابيع مما أثر على الأسهم العالمية، كما قلص المستثمرون رهاناتهم على وتيرة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة العام المقبل.

واستقر المؤشر "فاينانشال تايمز 100" في بريطانيا عند الإغلاق قبل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة غدا الخميس والذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع سهم كوميرتس بنك 1.4 بالمئة بعدما أعلن بنك يونيكريديت الإيطالي زيادة حصته المحتملة في البنك الألماني إلى 28 بالمئة من خلال توقيع عقود مشتقات جديدة. وزاد سهم يونيكريديت 1.3 بالمئة عند الإغلاق.

وزاد سهم إس.بي.بي السويدي 22.1 بالمئة بعد أن أكملت مجموعة العقارات عرضا لتبادل السندات.

وصعد سهم جرينيرجي 20 بالمئة بعد أن وافقت شركة الطاقة المتجددة الإسبانية على بيع محفظة أصول في تشيلي إلى شركة كاونتر غلوبال بقيمة مؤسسية تبلغ 962 مليون دولار.