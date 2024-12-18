وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام تراجعت بواقع 934 ألف برميل إلى 421 مليون، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 108 آلاف برميل الأسبوع الماضي.

وذكرت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير هبط بواقع 48 ألف برميل يوميا خلال ذلك الأسبوع.

ونزلت معدلات تشغيل المصافي 0.6 بالمئة إلى 91.8 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 2.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 222 مليونا مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 2.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، 3.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 118.2 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 700 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأميركية انخفض الأسبوع الماضي بواقع 1.13 مليون برميل يوميا.