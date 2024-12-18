ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية اجتماعه في وقت لاحق اليوم الأربعاء، لكن التركيز سينصب على رؤية مسؤولي المجلس بشأن خفض الفائدة في العام المقبل.

تحركات الأسعار

انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.1 بالمئة بضغط من تراجع أغلب القطاعات.

وهبط سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.5 بالمئة والشركة السعودية العربية للتعدين (معادن) 0.6 بالمئة.

ولكن سهم مجموعة صافولا قفز 10 بالمئة ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي ووصل بذلك لأعلى مستوى في تسعة أشهر.

وقالت أكبر شركة في المملكة لإنتاج الأغذية يوم الأحد إن مساهميها وافقوا على اقتراح من مجلس الإدارة لخفض رأس المال وتعويض المساهمين من خلال دفع مبلغ 8.34 مليار ريال على شكل أسهم في شركة المراعي.

وتراجع مؤشر دبي 0.8 بالمئة، أما مؤشر أبوظبي فقد خالف التوجه العام وارتفع 0.2 بالمئة.