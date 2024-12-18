وأظهرت أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، الأربعاء، أن صادرات الخام السعودية قد زادت بواقع 0.174 مليون برميل يوميا، لتصل إلى 5.925 مليون برميل يوميا في أكتوبر من 5.751 مليون في سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، انخفض إنتاج السعودية قليلا إلى 8.972 مليون برميل يوميا من 8.975 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

وأظهرت البيانات أن استهلاك المصافي السعودية من النفط ارتفع 0.019 مليون برميل يوميا إلى 2.737 مليون برميل يوميا، كما انخفض الحرق المباشر للخام 156 ألف برميل يوميا إلى 362 ألف برميل يوميا.

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وأرجأت أوبك+ في وقت سابق من الشهر الجاري زيادة إنتاج النفط حتى أبريل 2025، ومددت الفترة لإلغاء التخفيضات بالكامل لعام حتى نهاية 2026.

وخفّضت أوبك الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 للشهر الخامس على التوالي وبأكبر قدر حتى الآن، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات التي تسلط الضوء على ضعف الطلب من الصين.

ورغم تمديد تخفيضات إنتاج النفط، قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس الماضي إن سوق الخام العالمية ستتلقى إمدادات كافية في 2025.