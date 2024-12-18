وقال عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن هذا الاستثمار يعد أحد الممكنات لدى سلطنة عُمان للاستفادة من التقنيات الرائدة عالميا في مجالات مختلفة.

وبحسب ما ذكرته الوكالة فإن شركة "إكس أيه آي" تعد واحدة من أفضل خمس شركات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تمكنت من تحقيق إنجازين يتمثلان في إنشاء مركز ضخم للبيانات في الولايات المتحدة الأميركية، وإطلاق النسخة المطورة من المنصة "جروك 2".

يذكر أن جهاز الاستثمار العُماني، وهو صندوق الثروة السيادي لسلطنة عمان، يمتلك أيضا أسهما في شركة سبيس إكس المملوكة لماسك، وقد حقق الجهاز حتى الآن معدل عائد داخليا على الاستثمار في هذه الشركة يبلغ أكثر من 37 بالمئة بالتوازي مع توسع عمليات الشركة وإطلاق خدمات الاتصالات الفضائية في مختلف دول العالم، بحسب ما ذكرته الوكالة.