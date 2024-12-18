ستقوم السفينة بتجريف قناة شحن بطول 5 كم، وهي خطوة أساسية في بناء هذا الميناء الحديث عالي القدرات والمصمم لرفع مستوى البنية التحتية للنشاط التجاري في السنغال. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع رصيفاً بطول 840 متراً وقناة بطول 5 كم قادرة على التعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم. وستوفر الأعمال الإنشائية لهذه المرحلة سعة كافية لمناولة نحو 1.2 مليون حاوية نمطية قياس عشرين قدمًا سنوياً. كما ستضيف المرحلة الثانية رصيفًا آخر بطول 410 أمتار، مما يحوّل ندايان إلى مركز لوجستي رائد في غرب إفريقيا.

ويعتمد ميناء ندايان على نجاح مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في ميناء داكار، الذي حقق نمواً في أحجام المناولة التي ارتفعت من 300 ألف حاوية نمطية قياس عشرين قدمًا في عام 2008 إلى 800 ألف حاوية في عام 2023.

يذكر أن موقع ميناء داكار في منطقة حضرية ذات كثافة مرتفعة شكّل تحدياً لاستمرار التوسعات فيه، مما أبرز ندايان كحل استراتيجي لدعم طموحات النمو التجاري والاقتصادي طويلة الأمد في السنغال، وفقا للبيان.

وبعد اجتماع عقد مؤخراً مع رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، أكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، التزام الشركة طويل الأمد تجاه السنغال، وقال: "نثق بإمكانات السنغال الاقتصادية وندعم بشكل كامل طموحات الحكومة لتحقيق تقدم البلاد. وسيعمل ميناء ندايان على ترقية مكانة السنغال وتحقيق التأثير الإيجابي على حركة التجارة عبر القارة الأفريقية. نفخر بإنجازاتنا في ميناء داكار، ويمثل ميناء ندايان المرحلة التالية المتمثلة في تحوّل السنغال إلى مركز تجاري هام للمنطقة. وستمتد خططنا إلى ما هو أبعد من الميناء، حيث سنقوم بتطوير منطقة اقتصادية بالقرب من الميناء ومطار بليز ديان الدولي، ومن المتوقع أن تخلق هذه المنطقة الاقتصادية فرص عمل جديدة."

الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية تتعاون مع مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII) ، وهي وكالة تمويل التنمية في المملكة المتحدة، في تنفيذ المشروع. وتقدّر مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية أن الميناء سيعزز الناتج المحلي الإجمالي للسنغال بنسبة 3 بالمئة من خلال زيادة حركة التدفق التجاري، مما قد يضيف 15 مليار دولار إلى القيمة التجارية بحلول عام 2035.

وأثناء مراحل الإنشاء، سيخلق المشروع أكثر من 1800 فرصة عمل، وبمجرد تشغيله، من المتوقع أن يدعم توفر 2.3 مليون وظيفة في السنغال، بما في ذلك 22 ألف وظيفة مرتبطة مباشرة بحركة التجارة المعززة. ومن المتوقع أن يحوّل ميناء ندايان السنغال إلى منطقة تجارية رائدة في الإقليم، مما يفتح آفاقاً جديدة ويوفر فرصًا ثمينة للنمو الاقتصادي والتوظيف والربط التجاري مع مناطق العالم المختلفة.