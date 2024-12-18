وأوضح رئيس الشركة أن موعد إداراج الشركة سيتعمد على ظروف السوق، مشيرا إلى أنه من المرجح طرح حصة ما بين 20 إلى 30 بالمئة من أسهم "إنفينتي باور" في البداية.

وبحسب وكالة بلومبرغ فإن الشركة التي تركز على المشاريع في إفريقيا وتمتلك "مصدر" الإماراتية حصة 49 بالمئة فيها، تدرس أيضا فرص الإدراج في بورصات دبي وجوهانسبرغ ولندن والقاهرة.