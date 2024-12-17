وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 84.7 نقطة في ديسمبر من 85.6 في نوفمبر.

وتوقع محللون في استطلاع لوكالة رويترز أن يسجل المؤشر 85.6 نقطة.

ورصد المسح الذي شمل نحو تسعة آلاف مدير شركة تحسنا في تقييم الظروف الحالية، لكن مؤشر التوقعات تراجع على نحو مفاجئ إلى 84.4 نقطة في ديسمبر من 87 في نوفمبر.

وتوقع محللون في استطلاع لوكالة رويترز أن يصعد المؤشر إلى 87.5 نقطة.

وعزز فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، إلى جانب الجمود السياسي في ألمانيا قبل انتخابات مبكرة في فبراير، حالة الضبابية في وقت يواجه فيه الاقتصاد رياحا معاكسة قوية.