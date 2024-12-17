ويُجمع المستثمرون تقريبا على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ختام اجتماعه غدا الأربعاء، لكن مسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل أصبح أكثر ضبابية في ضوء البيانات الأميركية الأحدث التي أظهرت استمرار التضخم في اقتصاد قوي نسبيا.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وواصل مؤشر دبي صعوده للجلسة الثانية على التوالي بارتفاعه 0.6 بالمئة إلى 5080 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات وثلاثة أشهر.

وربح سهم إعمار العقارية لليوم الثاني على التوالي وارتفع 15 بالمئة إلى أعلى مستوى له في نحو 19 عاما بعد أن قالت شركة التطوير العقاري أمس الاثنين إنها تعتزم إعلان توزيعات أرباح بنسبة مئة بالمئة من رأس المال المساهم لعام 2024 والأعوام القليلة المقبلة بما يصل إلى 8.80 مليار درهم (2.4 مليار دولار).

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة بنزول سهم ألفا ظبي 1.1 بالمئة وهبوط سهم بنك أبوظبي التجاري واحدا بالمئة.

وزاد سهم سبيس 42 بنسبة 4.5 بالمئة بعدما أعلنت الشركة الإماراتية توقيع عقد بقيمة 5.1 مليار دولار مع حكومة البلاد لتقديم خدمات الاتصالات الفضائية لمدة 17 عاما من 2026 وحتى 2043.

وتراجع المؤشر السعودي 0.6 بالمئة مع هبوط أسهم كل القطاعات المدرجة عليه تقريبا. وانخفض سهم مصرف الراجحي واحدا بالمئة ونزل سهم معادن 1.5 بالمئة.

وارتفع سهم الرياض للتعمير 4.4 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها أسست صندوقا جديدا للاستثمار العقاري لتطوير مشروع تزيد قيمته عن 3.5 مليار ريال (932 مليون دولار) في الرياض.

كما حددت شركة الموسى الصحية السعودية سعر الطرح النهائي عند 127 ريالا للسهم، مما يعني أن إجمالي الطرح سيبلغ حوالي 1.69 مليار ريال (449.85 مليون دولار) مما يجعله ثاني أكبر طرح عام أولي في المملكة هذا العام.

ونزل المؤشر القطري 0.1 بالمئة وسط تراجع معظم القطاعات.