وقال عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "يُعد انشاء Turnwell إنجازاً كبيراً انعكست جدواه فعلياً في مساهمة الشركة الفعًالة في تعزيز كفاءة العمليات وتسليم أولى الآبار ضمن برنامج الطاقة غير التقليدية في وقت قياسي".

سيعزز المشروع المشترك شراكة قوية تقود برنامج مصادر الطاقة غير التقليدية في دولة الإمارات. علماً أن أدنوك للحفر ستحصل، بموجب الاتفاقية، على حصة أغلبية تبلغ 55 بالمئة، بينما ستحصل SLB، أكبر مزود لخدمات حقول النفط في العالم، على حصة 30 بالمئة، وستؤول حصة 15 بالمئة المتبقية لـ Patterson-UTI الشركة الرائدة في مجال حفر وتهيئة الآبار في الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت Turnwell قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن تسريع حفر أول 144 بئر غير تقليدية بعد البداية التشغيلية الناجحة بفضل الدعم والتوجيه والتخطيط الذي وفرته الشركات المؤسسة للمشروع، أدنوك للحفر وSLB وPatterson-UTI. وستواصل Turnwell البحث عن الفرص المستقبلية الكبيرة في مجال مصادر الطاقة غير التقليدية في دولة الإمارات.

وحققت شركة Turnwell أسرع وقت حفر حتى الآن ضمن البرنامج الأولي لحفر 144 بئر، حيث بلغ 19.9 يومًا، مع توقع تعزيز الكفاءة على نحو كبير. حققت الشركة تحسنًا بنسبة 13 بالمئة في وقت تسليم البئر ضمن برنامج الآبار الأولى مقارنة بالرقم القياسي السابق، وخفضت وقت تسليم البئر بنسبة 53 بالمئة للآبار الأربعة ضمن نطاق عمل المنصة.

وظفت شركة Turnwell تقنيات القياس متقدمة أثناء الحفر وتصميمات متطورة لرؤوس الحفر وأنظمة التوجيه الدوارة من الجيل الجديد، ما أسهم في تقليل التكاليف والوقت، وعزز وضع الشركة في المسار الصحيح للنجاح من خلال تحقيق هدف تسليم آبار منخفضة التكلفة.

تجدر الإشارة إلى أن أبوظبي تمتلك احتياطات كامنة كبيرة من مصادر الطاقة غير التقليدية تقدر بـ 220 مليار برميل من النفط و460 تريليون قدم مكعب من الغاز. وسيتطلب استخراج هذه المصادر حفر آلاف الآبار، بالإضافة إلى الـ 144 بئرًا أولية.

وستوظف Turnwell أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي في تصميم الحفر، وهندسة الإكمال، وحلول الإنتاج لتوفير وتأمين احتياجات دولة الإمارات العربية من مصادر الطاقة غير التقليدية بشكل مسؤول. كماتستفيد شركة Turnwell من علاقتها المباشرة مع Enersol، المشروع المشترك لأدنوك للحفر مع شركة ألفا ظبي، الذي يستثمر في الشركات التي توفر تكنولوجيا خدمات الطاقة المبتكرة وتحقق كفاءة تشغيلية أكبر ويستحوذ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.