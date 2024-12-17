ويقع فندق "فور سيزونز" على ضفاف المحيط الأطلسي، والذي يمتد على مساحة 12 هكتار، ويقدم مجموعة واسعة من خيارات الإقامة، وتطل معظم غرف وأجنحة الفندق البالغ عددها أكثر من 200 غرفة فندقية وجناح، على شواطئ المحيط الأطلسي.

وقال جاسم محمد بو عتابه الزعابي رئيس مجلس إدارة مدن القابضة: "سعداء بافتتاح فندق "فور سيزونز" الرباط بقصر البحر، والذي يمتد تاريخه إلى القرن الثامن عشر ليصبح اليوم معلماً بارزاً يجسد مفهوم الضيافة الفاخرة ويُضاف إلى سلسلة فنادق فور سيزونز".

وأضاف: "تفخر "مدن القابضة" في المساهمة هذا الصرح الفندقي الجديد في العاصمة المغربية الرباط والتي تمثل بتاريخها العريق وموروثها الثقافي الغني منارةً للسياحة وتتبوأ مكانةً مرموقة كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم."

من جانبه، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: "يسرنا المشاركة في تطوير وإعادة إحياء هذا القصر التاريخي العريق. وبفضل الالتزام المشترك بالابتكار والتميز مع الشركاء الاستراتيجين، نعتز بإطلاق "فندق فور سيزونز الرباط" في قصر البحر والذي سيكون صرحاً للضيافة ووجهة جذب سياحية ومحط اهتمام العديد من الزوار الباحثين عن استكشاف تجارب فندقية وخيارات إقامة فاخرة."

ويعود تاريخ "فورسيزونز الرباط في قصر البحر" إلى القرن الثامن عشر، حيث تم تشيده كمقر إقامة صيفية للسلطان مولاي سليمان، قبل أن يتم إعادة ترميمه وتحويله إلى منشأة فندقية فاخرة. ويقع الفندق الذي تبلغ مساحته نحو 50 ألف متر مربع في "حي المحيط التاريخي"، على بعد دقائق فقط من أبرز معالم المدينة، ويضم الفندق، 11 مبنى، ستة منها تاريخية تم تجديدها بعناية وخمسة أخرى جديدة كلياً، وسط حدائق ومناظر طبيعية خلابة.