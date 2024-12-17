وأضافت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية "ستتولى (فاطمة) النعيمي من خلال منصبها الجديد تنفيذ استراتيجية أدنوك للغاز الطموحة والتي ترتكز على النمو والحد من الانبعاثات وتحسين الأعمال".

وتمتلك النعيمي مسيرة مهنية طويلة مع أدنوك وقطاع الطاقة تمتد لأكثر من 25 عاما، شغلت خلالها العديد من المناصب القيادية والفنية، كان آخرها رئيس تنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في أدنوك. كما تولت قبل ذلك وظيفة الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال من 2019 حتى 2022.