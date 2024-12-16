ودشن هذا الخط الجديد الذي يشغله قطار واحد في اليوم بكل اتجاه الاثنين بحضور مسؤولين من الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية "اس ان سي اف" ونظيرتها الألمانية "دويتشه بان" بقطار انطلق من محطة شرق باريس عند الساعة 9,55 محليا على أن يصل إلى برلين عند الساعة 18,03.

وفي الاتجاه المعاكس، انطلق قطار من برلين عند الساعة 11,54 ويرتقب وصوله إلى باريس عند الساعة 19,54.

وتتوقّف قطارات هذا الخطّ أيضا في ستراسبورغ من الجانب الفرنسي وكارلسروه وفرانكفورت من الجانب الألماني.

وهي "المرّة الأولى في التاريخ بين البلدين" التي ستربط فيها العاصمتان "مباشرة بخطّ عالي السرعة من وسط مدينة إلى أخرى" في ثماني ساعات، بحسب بيان "اسن ان سي اف".

وكان السفر من باريس إلى برلين بالقطار يستغرق أكثر من ثماني ساعات بكثير من دون خطّ مباشر بين المدينتين.

وقد أعلن عن هذا الخطّ الجديد في مايو 2022، على أن يدشّن في بادئ الأمر في أواخر 2023. لكن في سبتمبر 2024 حدّد موعد جديد في 16 ديسمبر مع سعر أدنى للتذكرة في الدرجة الثانية بمقدار 59.99 يورو و69.99 للدرجة الأولى.

ومع هذا الخطّ الجديد، يرتفع عدد الرحلات اليومية بالقطار بين برلين وباريس من 24 إلى 26.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة حركة القطارات العالية السرعة بين بلدانه بحلول 2030 وزيادتها ثلاث مرّات بحلول 2050، للإيفاء بتعهداته البيئية.