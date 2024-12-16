وقال محللون إن تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 بالمئة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها الرامية لإعادة التوازن إلى اقتصادها الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار.

وأظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء، الاثنين، أن الناتج الصناعي في الصين نما في نوفمبر بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي، في زيادة قليلة مقارنة مع 5.3 بالمئة في أكتوبر، متجاوزا التوقعات بزيادة 5.3 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

لكن مبيعات التجزئة، التي تعد مقياسا للاستهلاك، نمت بأضعف وتيرة في ثلاثة أشهر عند ثلاثة بالمئة الشهر الماضي، وهو ما يقل كثيرا عن ارتفاع بلغ 4.8 بالمئة في أكتوبر. وكان المحللون قد توقعوا نموا بنسبة 4.6 بالمئة.

وبدأ صناع السياسات النقدية في الإعلان عن خططهم لعام 2025 في الأسابيع القليلة الماضية، مع إدراكهم جيدا أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض سوف تفرض ضغوطا كبيرة على الاقتصاد المتعثر بالفعل.

وتوقع استطلاع حديث للرأي أجرته رويترز أن تسجل الصين نموا 4.5 بالمئة العام المقبل، مع احتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة إلى خفض النمو بنحو نقطة مئوية واحدة.

ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2025 إلى 4.2 بالمئة من أربعة بالمئة.