وجاء هذا الارتفاع نتيجة موافقة مجلس إدارة الشركة، يوم الجمعة الماضي، على اعتماد سياسة طويلة الأجل لتوزيع الأرباح على المساهمين أخذا في الاعتبار التدفقات النقدية التي توفرها الشركة.

وقالت إعمار العقارية في إفصاح لسوق دبي، يوم الجمعة، إنه بناء على التوقعات الحالية للتدفقات النقدية التشغيلية، تعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 100 بالمئة من رأس المال عن عام 2024 والأعوام القليلة التالية.

وبحسب إفصاح للسوق اليوم، أعلنت إعمار العقارية عن تفاصيل إضافية بخصوص سياسة توزيع الأرباح التي وافق عليها مجلس إدارتها، الجمعة.

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، إنها ستقوم بتوزيع من 20 بالمئة إلى 40 بالمئة من التدفقات النقدية التي تولدها من أعمال التطوير، و40 بالمئة إلى 60 بالمئة من صافي الربح السنوي قبل الاستهلاك لمراكزها التجارية والضيافة والترفيه وغيرها.

وقالت إنه بالإضافة إلى توزيعات الأرباح العادية، يجوز لمجلس الإدارة النظر في توزيعات أرباح خاصة بناء على التدفقات النقدية للشركة مع مراعاة متطلبات رأس المال لمبادرات النمو المستقبلية.