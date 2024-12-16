وكانت نسبة الزيادة على أساس سنوي أعلى من 30 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يوليو من العام، لكنها انخفضت إلى أقل من 30 بالمئة من أغسطس إلى أكتوبر، وتراجعت إلى أقل من 20 بالمئة في الشهر الماضي.

وبلغت واردات منتجات هذا القطاع 12.44 مليار دولار الشهر الماضي، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 8.06 مليار دولار.

ووصلت صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال أول 11 شهرا من العام الجاري إلى 212.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 26.1 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب السلعة، قفزت صادرات الرقائق بنسبة 30.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 12.4 مليار دولار، مسجلة زيادة برقم من خانتين للشهر الثالث عشر على التوالي، وسط الطلب القوي على المنتجات عالية القيمة مثل رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي بسبب الطفرة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وارتفعت صادرات رقائق الذاكرة بنسبة 52 بالمئة لتصل إلى 7.96 مليار دولار، بينما قفزت صادرات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها بنسبة 98.6 بالمئة إلى 1.15 مليار دولار، بينما انخفضت صادرات الشاشات بنسبة 20.1 بالمئة إلى 1.67 مليار دولار، وتراجعت صادرات الهواتف المحمولة بمقدار 6.2 بالمئة إلى 1.45 مليار دولار، وهبطت صادرات معدات الاتصالات بنسبة 3.8 بالمئة إلى ملياري دولار.